У Кремлі заявили, що Росія ніколи не займалася "інтервенціями й залякуванням"

"Росія ніколи не займалася інтервенцією в чужі країни. Росія не руйнувала країни цілком і не збирається цим займатися, навпаки, активно бере участь в боротьбі з тероризмом, з тим, щоб зберегти країни, вберегти багато регіонів від можливих незворотних наслідків“, — сказав Д.Пєсков, коментуючи слова віце-президента США Дж.Байдена.

За його словами, Росія ніколи нікого не залякувала, а завжди була надійним і передбачуваним партнером.

“Росія завжди виявляла абсолютне нерозуміння щодо істеричного, емоційного русофобського фону, який часто нав’язується ззовні нашим сусіднім державам, чи то держави Прибалтики, чи держави Східної Європи”, — зауважив Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, віце-президент США Джо Байден заявив про необхідність вставати на захист принципів територіальної цілісності та суверенітету країн, а для цього, поміж іншого, він закликав підтримувати Україну у її конфлікті з Росією.