У Кремлі заявили, що Росія ніколи не займалася "інтервенціями й залякуванням"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова віце-президента США Джозефа Байдена на форумі в Давосі про те, що РФ силою нав’язує свої інтереси невеликим і слабким державам, заявив, що Російська Федерація не займається інтервенціями й залякуванням, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
"Росія ніколи не займалася інтервенцією в чужі країни. Росія не руйнувала країни цілком і не збирається цим займатися, навпаки, активно бере участь в боротьбі з тероризмом, з тим, щоб зберегти країни, вберегти багато регіонів від можливих незворотних наслідків“, — сказав Д.Пєсков, коментуючи слова віце-президента США Дж.Байдена.
За його словами, Росія ніколи нікого не залякувала, а завжди була надійним і передбачуваним партнером.
“Росія завжди виявляла абсолютне нерозуміння щодо істеричного, емоційного русофобського фону, який часто нав’язується ззовні нашим сусіднім державам, чи то держави Прибалтики, чи держави Східної Європи”, — зауважив Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, віце-президент США Джо Байден заявив про необхідність вставати на захист принципів територіальної цілісності та суверенітету країн, а для цього, поміж іншого, він закликав підтримувати Україну у її конфлікті з Росією.