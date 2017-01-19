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В Кремле заявили, что Россия никогда не занималась "интервенциями и запугиванием"

В Кремле заявили, что Россия никогда не занималась "интервенциями и запугиванием"

Киев • УНН

 • 8931 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова вице-президента США Джозефа Байдена на форуме в Давосе о том, что РФ силой навязывает свои интересы небольшим и слабым государствам, заявил, что Российская Федерация не занимается интервенциями и запугиванием, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Россия никогда не занималась интервенцией в чужие страны. Россия не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, напротив, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий", - сказал Д.Песков, комментируя слова вице-президента США Дж.Байдена.

По его словам, Россия никогда никого не запугивала, а всегда была надежным и предсказуемым партнером.

"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание относительно истерического, эмоционального русофобского фона, который часто навязывается извне нашим соседним государствам, будь-то государства Прибалтики или государства Восточной Европы", - отметил Д.Песков.

Как сообщал УНН, вице-президент США Джо Байден заявил о необходимости вставать на защиту принципов территориальной целостности и суверенитета стран, а для этого, среди прочего, он призвал поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.

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