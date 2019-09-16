У Кремлі заявили, що "позиція Києва говорить про необхідність підготовки нормандського саміту"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На думку Кремля нова позиція Києва щодо врегулювання на Донбасі підкреслює необхідність ретельної підготовки нормандського саміту. Таку думку висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Безумовно, ознайомилися, — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи ознайомилися в Кремлі з новою позицією української влади щодо врегулювання на сході країни. — Подібні заяви зайвий раз підкреслюють необхідність дуже ретельної підготовки саміту з тим, щоб він був результативним”.
При цьому представник Кремля підкреслив, що “поки конкретних термінів проведення саміту (в „нормандському форматі“) немає”. “Поки здійснюються контакти з тим, щоб прояснити можливі перспективи продуктивності для зустрічі в верхах”, — пояснив Пєсков. Він зазначив, що в питанні проведення чергової зустрічі “нормандської четвірки” для Кремля немає “червоних ліній”. “Червоні лінії” не для Кремля, вони є для всіх підписантів мінських домовленостей. Вони чітко випливають з мінських домовленостей", — сказав Пєсков.
Як повідомляв УНН, Кремль не виключає нового обміну з Україною.