В Кремле заявили, что "позиция Киева говорит о необходимости подготовки нормандского саммита"

“Безусловно, ознакомились, — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с новой позицией украинских властей по урегулированию на востоке страны. — Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным”.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что “пока конкретных сроков проведения саммита (в „нормандском формате“) нет”. “Пока осуществляются контакты с тем, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи в верхах”, — пояснил Песков. Он отметил, что в вопросе проведения очередной встречи “нормандской четверки” для Кремля нет “красных линий”. “Красные линии” не для Кремля, они есть для всех подписантов минских договоренностей. Они четко вытекают из минских договоренностей", — сказал Песков.

Как сообщал УНН, Кремль не исключает нового обмена с Украиной.