У Кремлі заявили, що конфлікт на Донбасі не може бути предметом угоди РФ і США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Конфлікт на Донбасі не може бути предметом угоди між Москвою і Вашингтоном. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
З його слів, "навряд чи" конфлікт на Донбасі "може бути предметом якоїсь угоди".
"Ця інформація жодним чином не відповідає дійсності", - сказав він журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення в деяких американських ЗМІ про те, що Кремль нібито готує велику угоду з новою адміністрацією США щодо України.
За словами Д.Пєскова, "тим більше предметом угоди не може бути доля людей, які живуть на Донбасі".
Нагадаємо, у Кремлі заявили про відсутність конфлікту між Україною та РФ.