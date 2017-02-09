В Кремле заявили, что конфликт на Донбассе не может быть предметом соглашения РФ и США

По его словам, "вряд ли" конфликт на Донбассе "может быть предметом какого-то соглашения".

"Эта информация никоим образом не соответствует действительности", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в некоторых американских СМИ о том, что Кремль якобы готовит крупное соглашение с новой администрацией США по Украине.

По словам Д.Пескова, "тем более предметом соглашения не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе".

Напомним, в Кремле заявили об отсутствии конфликта между Украиной и РФ.