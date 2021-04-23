У Кремлі запропонували провести нормандську зустріч на Донбасі. Але виставили умову

Цитата:

"Сподіваюся на конструктивне, відкрите і чесне обговорення проектів рішень, що перебувають на столі переговорів, по поточних (перемир'я) і стратегічних питаннях реалізації Мінських угод вже найближчим часом (не пізніше 27 квітня)", - йдеться в цитованому листі Козака.

Також Козак заявив про можливість проведення переговорів "безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей".

Контекст

20 квітня Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

Путін 22 квітня відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши у відповідь про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час - у Москві, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”. За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки "ДНР" і "ЛНР" і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. "Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".