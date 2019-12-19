У Кремлі вважають, що Україна повинна закріпити "особливий статус Донбасу" у конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. "Особливий статус Донбасу" повинен бути закріплений в Конституції України, і всі пов'язані з цим питання мають бути узгоджені з т. зв. "ДНР" та "ЛНР". Про це заявив повноважний представник Росії в контактній групі Борис Гризлов за підсумками засідання, що відбулося в Мінську у середу, 18 грудня. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.
"Мінські домовленості абсолютно недвозначно говорять, що особливий статус Донбасу повинен бути зафіксований в конституції України і що всі питання законодавчого та конституційного статусу повинні бути узгоджені з представниками Донецька і Луганська", - заявив Гризлов.
За словами представника РФ, такі положення прописані в т.зв. "паризькому документі".
"Саме такий підхід відображений і в паризькому документі" нормандської четвірки", - нагадав представник Росії в контактній групі.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський схвалив продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу на рік.