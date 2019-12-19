У Кремлі вважають, що Україна повинна закріпити "особливий статус Донбасу" у конституції

КИЇВ. 19 грудня. УНН. "Особливий статус Донбасу" повинен бути закріплений в Конституції України, і всі пов'язані з цим питання мають бути узгоджені з т. зв. "ДНР" та "ЛНР". Про це заявив повноважний представник Росії в контактній групі Борис Гризлов за підсумками засідання, що відбулося в Мінську у середу, 18 грудня. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.