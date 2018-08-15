У Кремлі висловилися з приводу помилування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вважає некоректними заяви про відмову Кремля в помилування українському політв'язню Олегу Сенцову, оскільки відповідного прохання від нього подано не було. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Ви знаєте, що є чинне законодавство, і тут вживати фразу "відмовили у помилуванні", напевно, некоректно з юридичної точки зору, тому що не було прохання про помилування (безпосередньо від засудженого)", - сказав представник Кремля, коментуючи опубліковану в ЗМІ відповідь адміністрації президента РФ на лист матері на адресу Володимира Путіна з проханням про помилування сина.
Пєсков зазначив, що більше щодо цієї теми йому додати нічого.
Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ямало-Ненецького автономного округу в Росії Дмитро Артюхов раніше заявив, що не отримував прохань про помилування Сенцова, якого утримують у колонії в Лабитнангі в цьому окрузі.
Так він прокоментував інформацію ЗМІ про наявність у сестри Сенцова Наталії Каплан відповіді адміністрації президента РФ на прохання матері Олега Сенцова про його помилування, де сказано, що звернення направлено Дмитру Артюхову для їхнього використання при попередньому розгляді клопотання про помилування засудженого.