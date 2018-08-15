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В Кремле высказались по поводу помилования Сенцова

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает некорректными заявления об отказе Кремля в помиловании украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, так как соответствующего прошения от него подано не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

В Кремле высказались по поводу помилования Сенцова

"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и здесь употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании (непосредственно от осужденного)", - сказал представитель Кремля, комментируя опубликованный в СМИ ответ администрации президента РФ на письмо матери в адрес Владимира Путина с просьбой о помиловании сына.

Песков отметил, что более по данной теме ему добавить нечего.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов ранее заявил, что не получал прошений о помиловании Сенцова, которого удерживают в колонии в Лабытнанги в этом округе.

Так он прокомментировал информацию СМИ о наличии у сестры Сенцова Натальи Каплан ответа администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании, где говорится, что обращения направлены Дмитрию Артюхову для их использования при предварительном рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного.

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