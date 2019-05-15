У Кремлі відреагували на нові санкції України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував рішення влади України про впровадження з 1 серпня нових обмежень на поставки ряду товарів з Росії, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Тут потрібно згадати, що попередні рішення російської сторони (про обмеження щодо товарів з України - ред.) були спровоковані саме українською владою", - сказав він, відповідаючи на питання про можливі кроки у відповідь Росії.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів змінив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ.
Раніше уряд Російської Федерації заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів.