В Кремле отреагировали на новые санкции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Украины о введении с 1 августа новых ограничений на поставки ряда товаров из России, передает УНН, ссылаясь на ТАСС.
"Здесь нужно вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (об ограничении в отношении товаров с Украины – ред.) были спровоцированы именно украинскими властями", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных ответных шагах России.
Напомним, сегодня на заседании Кабинет министров изменил перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров из РФ.
Ранее правительство Российской Федерации запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.