В Кремле отреагировали на новые санкции Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53720 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80838 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96989 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125009 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112172 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138159 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144715 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130178 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130224 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Украины о введении с 1 августа новых ограничений на поставки ряда товаров из России, передает УНН, ссылаясь на ТАСС.

"Здесь нужно вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (об ограничении в отношении товаров с Украины – ред.) были спровоцированы именно украинскими властями", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных ответных шагах России.

Напомним, сегодня на заседании Кабинет министров изменил перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров из РФ. 

Ранее правительство Российской Федерации запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

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