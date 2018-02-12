У Кремлі розповіли про хворобу Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Застудився, але продовжує працювати”, — сказав Пєсков.
Він наголосив, що нездужання не позначилось на графіку президента.
Крім того Пєсков нагадав, що президент переніс робочу поїздку в Сочі через катастрофу в Підмосков’ї Ан-148 і можливої необхідності координувати роботу комісії уряду.