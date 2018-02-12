В Кремле рассказали о болезни Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин простужен, но на рабочем графике президента это не отразится, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Простудился, но продолжает работать", - сказал Песков.
Он отметил, что недомогание не отразилось на графике президента.
Кроме того Песков напомнил, что президент перенес рабочую поездку в Сочи из-за катастрофы в Подмосковье Ан-148 и возможной необходимости координировать работу комиссии правительства.