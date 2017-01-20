У Кремлі розповіли, чи буде В.Путін дивитися інавгурацію Д.Трампа

“Я не думаю, що він планує її (інавгурацію — ред.) дивитися в прямому ефірі — все-таки це досить тривалий захід. Але, безумовно, в новинному форматі, поряд з іншими новинами, може бути, в якості головної світової новини сьогоднішнього дня, звичайно ж, він ознайомиться”, — зазначив Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що переговорів про зустріч В.Путіна з Д.Трампом поки не ведеться.