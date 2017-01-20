В Кремле рассказали, будет ли В.Путин смотреть инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире, но ознакомится в новостном формате как с главной мировой новостью. Об этом сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я не думаю, что он планирует ее (инаугурацию - ред.) смотреть в прямом эфире - все-таки это достаточно длительное мероприятие. Но, безусловно, в новостном формате, наряду с другими новостями, может быть, в качестве главной мировой новости сегодняшнего дня, конечно же, он ознакомится", - отметил Д.Песков.
Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что переговоров о встрече В.Путина с Д.Трампом пока не ведется.