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В Кремле рассказали, будет ли В.Путин смотреть инаугурацию Д.Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире, но ознакомится в новостном формате как с главной мировой новостью. Об этом сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Я не думаю, что он планирует ее (инаугурацию - ред.) смотреть в прямом эфире - все-таки это достаточно длительное мероприятие. Но, безусловно, в новостном формате, наряду с другими новостями, может быть, в качестве главной мировой новости сегодняшнего дня, конечно же, он ознакомится", - отметил Д.Песков.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что переговоров о встрече В.Путина с Д.Трампом пока не ведется.

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