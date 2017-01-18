У Кремлі прокоментували заяви Н.Савченко щодо здачі Криму

Відповідаючи на питання про те, чи готовий Кремль вплинути на керівництво так званих республік ("ДНР" і "ЛНР"), щоб отримати офіційне визнання Криму російською територією, Д.Пєсков заявив, що це питання не є дискусійним для РФ.

"Це питання є абсолютно не дискусійним і незаперечним для Російської Федерації. Ми не обговорюємо статус, становище і майбутнє російських регіонів - це не питання для обговорення з ким би то не було", - сказав він.

Напередодні Надія Савченко висловила думку, що повернути Донбас можна лише шляхом тимчасової здачі Криму.

Як повідомляв УНН, Р.Чубаров прокоментував висловлювання Н.Савченко щодо здачі Криму.