В Кремле прокомментировали заявления Н.Савченко относительно сдачи Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания народного депутата Украины Надежды Савченко о сдачи Крыма ради сохранения Донбасса, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль повлиять на руководство так называемых республик ( "ДНР" и "ЛНР"), чтобы получить официальное признание Крыма российской территории, Д.Песков заявил, что этот вопрос не является дискуссионным для РФ.
"Этот вопрос совершенно не дискуссионный и неоспоримый для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов - это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - сказал он.
Накануне Надежда Савченко выразила мнение, что вернуть Донбасс можно только путем временной сдачи Крыма.
Как сообщал УНН, Р. Чубаров прокомментировал высказывания Н.Савченко относительно сдачи Крыма .