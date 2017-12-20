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У Кремлі прокоментували резолюцію ООН щодо Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Песков заявив, що Кремль не згодний з прийнятою ООН резолюцією про порушення прав людини в Криму, передає УНН з посиланням на  РІА Новости.

"Ми вважаємо неправильними ці формулювання, ми не згодні з ними", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна). Проект підтримали 70 країн, проти проголосувало 26 країн, 76 держав утримались від голосування.

 

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