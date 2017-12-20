У Кремлі прокоментували резолюцію ООН щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Песков заявив, що Кремль не згодний з прийнятою ООН резолюцією про порушення прав людини в Криму, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми вважаємо неправильними ці формулювання, ми не згодні з ними", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна). Проект підтримали 70 країн, проти проголосувало 26 країн, 76 держав утримались від голосування.