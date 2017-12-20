В Кремле прокомментировали резолюцию ООН по Крыму

"Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними", - заявил Песков.

Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина). Проект поддержали 70 стран, против проголосовало 26 стран, 76 государств воздержались от голосования.