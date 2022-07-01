У кремлі цинічно прокоментували свій удар по висотці з цивільними на Одещині

Деталі

За його словами, російські військовослужбовці, начебто, працюють по складах, де здійснюється підготовка та ремонт військової техніки, складування боєприпасів, "місцях навчання найманців та нацелементів".

Цитата

"Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача рф про те, що збройні сили російської федерації в ході спеціальної військової операції не працюють по цивільним цілям та цивільній інфраструктурі", - заявив він.

Доповнення

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло 20 мирних жителів. Постраждало 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку).

Міноборони рф заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення збройних сил російської федерації у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей. Відомство також "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко поширяться в західних ЗМІ та на різних інтернет-ресурсах.