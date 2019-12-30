У Кремлі прокоментували обмін утримуваними на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін "не бере участі" у переговорах щодо обміну утримуваними на Донбасі, а всього лише "використовує свій вплив". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Президент Росії не бере участі в цих переговорах, в цих контактах. Він використовує свій вплив і авторитет з тим, щоб сприяти здійсненню подібного обміну...", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання українського журналіста, чому обмін утримуваними особами відбувається після того, як відповідна домовленість досягнута з Володимиром Путіним.
Він зазначив, що посередництво російської сторони в цьому питанні необхідно нібито "тільки тому, що відсутні прямі контакти".
Представник Кремля не став відповідати на питання, чи узгоджували "Л/ДНР" з Москвою список осіб, яких вони хотіли отримати від України.
"Мені нема чого додати, якусь більш детальну інформацію я не можу вам надати", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, під час зустрічі в "нормандському форматі" лідери країн-учасниць, зокрема, і Володимир Путін, узгодили обмін утримуваних осіб.
Також нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.