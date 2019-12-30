У Кремлі прокоментували обмін утримуваними на Донбасі

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін "не бере участі" у переговорах щодо обміну утримуваними на Донбасі, а всього лише "використовує свій вплив". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.