У Кремлі прокоментували можливу зустріч Д.Трампа та П.Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Кремлі позитивно сприймуть зустріч президента США Дональда Трампа з Президентом України Петром Порошенко, якщо вона посприяє вирішенню внутрішньоукраїнського конфлікту, повідомив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням РІА Новости.
"Ми не маємо права якось коментувати зовнішньополітичні пріоритети інших країн, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Це перше. І якщо подібна зустріч, якимось чином посприяє врегулюванню ось цього внутрішньоукраїнського конфлікту (ситуація на Донбасі - ред.), то ми будемо тільки раді", - відповів Д.Пєсков на запитання, як в Кремлі поставляться до того, якщо Д.Трамп зустрінеться в першу чергу з П.Порошенком, а не з Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНН, президенти США і України обговорили візит П.Порошенка до Білого дому.