В Кремле прокомментировали возможную встречу Д.Трамп и П.Порошенко

"Мы не имеем права как-то комментировать внешнеполитические приоритеты других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча, каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта (ситуация на Донбассе - ред.), то мы будем только рады" - ответил Д.Песков на вопрос, как в Кремле отнесутся к тому, если Д.Трамп встретится в первую очередь с П.Порошенко, а не с Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, президенты США и Украины обсудили визит П.Порошенко в Белый дом .