У Кремлі прокоментували можливість нових санкцій США проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Кремлю не відомо про можливість введення США нових санкцій щодо Росії. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Так, була заява постійного представника США, але ми поки не чули про якісь заяви з цього приводу президента Трампа або його представників", - заявив Д.Пєсков.
Також він повідомив, що тексту документа, який передбачає введення санкцій, в Кремлі не бачили.
"Як же ми могли його бачити, якщо ми не знаємо взагалі, існує він чи ні?", - додав прес-секретар президента.
Прес-секретар підкреслив, що, оскільки Кремлю невідомо про те, які санкції можуть бути введені і чи будуть вони введені взагалі, відповідь Кремля на них також невідома.
Нагадаємо, Д.Трамп обмірковує посилити санкцій проти Росії через Сирію.
Як повідомляв УНН, Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час комісії “НАТО-Україна” засудив російську агресію щодо України.