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У Кремлі прокоментували можливість нових санкцій США проти РФ

У Кремлі прокоментували можливість нових санкцій США проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Кремлю не відомо про можливість введення США нових санкцій щодо Росії. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Так, була заява постійного представника США, але ми поки не чули про якісь заяви з цього приводу президента Трампа або його представників", - заявив Д.Пєсков.

Також він повідомив, що тексту документа, який передбачає введення санкцій, в Кремлі не бачили.

"Як же ми могли його бачити, якщо ми не знаємо взагалі, існує він чи ні?", - додав прес-секретар президента.

Прес-секретар підкреслив, що, оскільки Кремлю невідомо про те, які санкції можуть бути введені і чи будуть вони введені взагалі, відповідь Кремля на них також невідома.

Нагадаємо, Д.Трамп обмірковує посилити санкцій проти Росії через Сирію.

Як повідомляв УНН, Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час комісії “НАТО-Україна” засудив російську агресію щодо України.

 

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