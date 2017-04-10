В Кремле прокомментировали возможность новых санкций США против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кремлю не известно о возможности введения США новых санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Да, было заявление постоянного представителя США, но мы пока не слышали о каких-то заявлений по этому поводу президента Трампа или его представителей", - заявил Д.Песков.
Также он сообщил, что текст документа, который предусматривает введение санкций, в Кремле не видели.
"Как же мы могли его видеть, если мы не знаем вообще, существует он или нет?", - добавил пресс-секретарь президента.
Пресс-секретарь подчеркнул, что, поскольку Кремлю известно о том, какие санкции могут быть введены и будут ли они введены вообще, ответ Кремля на них также неизвестен.
Напомним, Д.Трамп обдумывает усилить санкции против России через Сирию.
Как сообщал УНН, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время комиссии "НАТО-Украина" осудил российскую агрессию в отношении Украины.