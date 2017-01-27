У Кремлі прокоментували дані про підготовку у Д.Трампа до скасування санкцій

"Ні, нічого про це невідомо. І наскільки я розумію, інформація знеособлена, не знаю, наскільки вона відповідає дійсності", - сказав Д.Пєсков журналістам, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про підготовку відповідного указу.

Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення, що адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ.

Також нагадаємо, 28 січня очікуються розмови Д.Трампа з президентом РФ В.Путіним і канцлером Німеччини А.Меркель.