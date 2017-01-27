В Кремле прокомментировали данные о подготовке у Д.Трампа к отмене санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Кремле не знают о возможных планах администрации нового президента США Дональда Трампа об отмене санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Нет, ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя информацию появившуюся в СМИ, о подготовке соответствующего указа.
Напомним, ранее появились сообщения, что администрация Д.Трампа подготовила решение об отмене санкций в отношении РФ .
Также напомним, 28 января ожидаются разговоры Д.Трамп с президентом РФ В.Путиным и канцлером Германии А.Меркель .