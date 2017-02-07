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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Кремлі пояснили раптову перевірку повітряно-космічних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Раптова перевірка боєготовності повітряно-космічних сил РФ - це постійна практика, яка буде продовжена, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

У Кремлі пояснили раптову перевірку повітряно-космічних сил

"Це триває не перший рік практика раптових перевірок. І неодноразово сам президент, і міністр оборони говорили, що ця практика буде продовжуватися, бо вона себе досить позитивно зарекомендувала з точки зору підтримання належного рівня обороноздатності наших збройних сил", - заявив Д.Пєсков журналістам, коментуючи питання про початок раптових навчань російських ВКС.

Як повідомляв УНН, у Російській Федерації за рішенням президента Володимира Путіна розпочалась перевірка повітряно-космічних сил

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