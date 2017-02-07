У Кремлі пояснили раптову перевірку повітряно-космічних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Раптова перевірка боєготовності повітряно-космічних сил РФ - це постійна практика, яка буде продовжена, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Це триває не перший рік практика раптових перевірок. І неодноразово сам президент, і міністр оборони говорили, що ця практика буде продовжуватися, бо вона себе досить позитивно зарекомендувала з точки зору підтримання належного рівня обороноздатності наших збройних сил", - заявив Д.Пєсков журналістам, коментуючи питання про початок раптових навчань російських ВКС.
Як повідомляв УНН, у Російській Федерації за рішенням президента Володимира Путіна розпочалась перевірка повітряно-космічних сил