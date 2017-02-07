В Кремле объяснили внезапную проверку воздушно-космических сил

"Это продолжается не первый год практика внезапных проверок. И неоднократно сам президент, и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, потому что она себя достаточно положительно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших вооруженных сил", - заявил Д.Песков журналистам, комментируя вопрос о начале внезапных учений российских ВКС.

Как сообщал УНН, в Российской Федерации по решению президента Владимира Путина началась проверка воздушно-космических сил.