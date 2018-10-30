У Кремлі поки не збираються укладати новий договір з Україною щодо Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Кремлі заявили, що слід орієнтуватися на чинний договір з Україною щодо Азовського моря і позиції про можливість змін його умов російська сторона не має. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Поки немає ніякої позиції в цьому випадку”, — відповів Пєсков на запитання, чи слід Росії переукласти договір щодо Азовського моря з Україною на нових умовах у зв’язку з анексією Криму і будівництвом Керченського моста.
“Існує міжнародна правова база з цього приводу і вона діє, і на це нам слід орієнтуватися”, — додав він.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та радник голови української дипломатії Тарас Качка заявили, що денонсація Україною угоди з РФ по Азову не вирішить спору щодо акваторії.
19 лютого 2018 року Україна подала свій Меморандум до Трибуналу, який доводить, що Росія порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію по ситуації в Азовському морі.
Зокрема, в резолюції Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх зв’язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.