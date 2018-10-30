У Кремлі поки не збираються укладати новий договір з Україною щодо Азовського моря

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Кремлі заявили, що слід орієнтуватися на чинний договір з Україною щодо Азовського моря і позиції про можливість змін його умов російська сторона не має. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.