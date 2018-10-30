В Кремле заявили, что не собираются заключать новый договор с Украиной по Азовскому морю
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Кремле заявили, что следует ориентироваться на существующий договор с Украиной по Азовскому морю и позиции о возможности изменений его условий у российской стороны нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пока нет никакой позиции в данном случае", - ответил Песков на вопрос, следует ли России перезаключить договор по Азовскому морю с Украиной на новых условиях в связи с аннексией Крыма и строительством Керченского моста.
"Существует международная правовая база на сей счет и она действует, и на это нам следует ориентироваться", - добавил он.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка заявили, что денонсация Украиной соглашения с РФ по Азову не решит спора по акватории.
19 февраля 2018 года Украина подала свой Меморандум в Трибунал, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, Европарламент 25 октября принял резолюцию по ситуации в Азовском море.
В частности, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от российской блокады в Азовском море.