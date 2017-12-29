У Кремлі одним з головних розчарувань року назвали стан мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що "підвішений" стан мінський домовленостей можна віднести до числа головних розчарувань року, що минає, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Цілком може (стан відносин РФ і США вважатися головним розчаруванням року). Та позиція, яку займає Вашингтон щодо нашої країни, теж не може не викликати жалю", - заявив Пєсков.
Він нагадав, що Москва неодноразово говорила про готовність вибудовувати взаємовигідні відносини на основі взаємної поваги і взаємної довіри з усіма країнами.
Також Пєсков окремо виділив мінські домовленності.
"Звичайно, можна тільки висловити жаль у зв'язку з тим, що в підвішеному стані у нас знаходяться Мінські домовленості", - додав він.
Прес-секретар зауважив, що позиція Москви про те, чому відбувається ця пробуксовка, "з чиєї вини і в зв'язку з чиїм небажанням", добре відома.
Нагадаємо, Державний секретар США Рекс Тіллерсон визнав "поганими" відносини Америки з РФ і відкинув можливість ведення справ з Москвою в звичайному режимі, поки не буде мирного врегулювання конфлікту в Україні.