В Кремле одним из главных разочарований года назвали состояние минских соглашений

"Вполне может (состояние отношений РФ и США считаться главным разочарованием года)", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, тоже не может не вызывать сожаления", - добавил Песков.

Он напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности выстраивать взаимовыгодные отношения на основе взаимного уважения и взаимного доверия со всеми странами.

"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что в подвисшем состоянии у нас находятся Минские договоренности", - добавил он.

Пресс-секретарь также заметил, что позиция Москвы о том, почему происходит эта пробуксовка, "по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", хорошо известна.

Напомним, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон признал "плохими" отношения Америки с РФ и отверг возможность ведения дел с Москвой в обычном режиме, пока не будет мирного урегулирования конфликта в Украине.