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У Кремлі не знають про нібито розмову Путіна і Порошенка в 2015 році

У Кремлі не знають про нібито розмову Путіна і Порошенка в 2015 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може судити про автентичність опублікованого в інтернеті запису нібито розмови Володимира Путіна і українського президента Петра Порошенка в 2015 році. Про це він сказав в п'ятницю журналістам, відповідаючи на питання про достовірність опублікованого депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозапису нібито бесіди Путіна і Порошенко, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце. Я також не можу нічого сказати про автентичність цього запису", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи вітав Порошенко 12 червня 2014 року Путіна з Днем Росії, Пєсков зазначив, що не може підтвердити цей факт.

"Ніяких обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені за такими національними святами, не здійснювалося, не провадиться і зараз, на жаль", - заявив Пєсков.

Він додав, що йому невідомо про телефонні розмови Путіна і Порошенко, в яких би звучали такі привітання.

Відзначимо, напередодні народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Сам Деркач стверджує, ніби розмова відбулась 30 квітня 2015 року.

На записах співрозмовники розмовляють досить по-товариськи і обмінюються жартами.

Як повідомляв УНН, напередодні у МВС прокоментували походження записів розмови Порошенко і Путіна.

Українські Національні Новини

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