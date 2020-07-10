У Кремлі не знають про нібито розмову Путіна і Порошенка в 2015 році

КИЇВ. 10 липня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може судити про автентичність опублікованого в інтернеті запису нібито розмови Володимира Путіна і українського президента Петра Порошенка в 2015 році. Про це він сказав в п'ятницю журналістам, відповідаючи на питання про достовірність опублікованого депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозапису нібито бесіди Путіна і Порошенко, передає УНН з посиланням на ТАСС.