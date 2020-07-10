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В Кремле не знают о якобы разговоре Путина и Порошенко в 2015 году

В Кремле не знают о якобы разговоре Путина и Порошенко в 2015 году

Киев  •  УНН

 • 48309 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может судить о подлинности опубликованной в интернете записи якобы разговора Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко в 2015 году. Об этом он сказал в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о достоверности опубликованной депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозаписи якобы беседы Путина и Порошенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место. Я также не могу ничего сказать о подлинности этой записи", - сказал он.

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков отметил, что не может подтвердить этот факт.

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по следующим национальным праздникам, не проводилось, не осуществляеься и сейчас, к сожалению", - заявил Песков.

Он добавил, что ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.

Отметим, накануне народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сам Деркач утверждает, что разговор состоялся 30 апреля 2015 года.

На записях собеседники разговаривают довольно по-товарищески и обмениваются шутками.

Как сообщал УНН, накануне в МВД прокомментировали происхождение записей разговора Порошенко и Путина.

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