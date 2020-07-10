В Кремле не знают о якобы разговоре Путина и Порошенко в 2015 году

КИЕВ. 10 июля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может судить о подлинности опубликованной в интернете записи якобы разговора Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко в 2015 году. Об этом он сказал в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о достоверности опубликованной депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозаписи якобы беседы Путина и Порошенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.