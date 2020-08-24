У Кремлі не знають, чи привітає Путін Зеленського з Днем Незалежності України

"В останні роки у нас не було обміну (привітаннями - ред.) з нагоди національних свят в силу відомих причин. Тому мені не відомо про те, що вітальне послання спрямоване або буде направлено президенту України", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, з учорашнього дня України приймає вітання від глав держав, глав урядів і духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців зі святом.