У Кремлі не знають, чи привітає Путін Зеленського з Днем Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не знає, чи привітає Володимир Путін Президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності України. Про це представник Кремля заявив в понеділок, розмовляючи з журналістами, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"В останні роки у нас не було обміну (привітаннями - ред.) з нагоди національних свят в силу відомих причин. Тому мені не відомо про те, що вітальне послання спрямоване або буде направлено президенту України", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, з учорашнього дня України приймає вітання від глав держав, глав урядів і духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців зі святом.