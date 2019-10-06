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У Кремлі не виключили можливості зустрічі Путіна з Трампом в Чилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Конкретики щодо можливої зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях саміту АТЕС, який пройде в Чилі в листопаді, поки немає. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи можлива така зустріч двох лідерів в будь-якому форматі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Кремлі не виключили можливості зустрічі Путіна з Трампом в Чилі

“Поки нічого конкретного з цього приводу немає”, — зазначив він.

Повідомляється також, що помічник президента Росії Юрій Ушаков в ефірі програми “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1” заявив, що “практично це питання поки не опрацьовувалося”. Він додав, що зустріч лідерів теоретично можлива, підкресливши, що “російська сторона від таких зустрічей не відмовляється ніколи”.

Раніше російський лідер висловив надію, що в рамках саміту АТЕС зможе зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Саміт АТЕС пройде в Чилі 16-17 листопада.

Як повідомляв УНН, раніше Трамп не виключив запрошення Путіна на зустріч G-7 в наступному році.

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