В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Трампом в Чили

КИЕВ. 6 октября. УНН. Конкретики относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили в ноябре, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча двух лидеров в каком-либо формате, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.