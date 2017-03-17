У Кремлі не розглядають включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Москви немає письмових сценаріїв щодо можливості включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії. Про це розповів журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Ви знаєте, що йдуть різні дискусії, ви знаєте настрій, який неодноразово публічно озвучували представники Донбасу на цей рахунок, але якихось письмових сценаріїв на цей рахунок немає", — сказав Д.Пєсков.
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Він зазначив, що стурбованість обумовлена тим, що "трагічні події відбуваються у безпосередній близькості від нашого кордону".
Відповідаючи на питання про те, чи можливий такий сценарій, Д.Пєсков зазначив, що не вважає можливими подібні міркування.