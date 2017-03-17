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В Кремле не рассматривают включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России

В Кремле не рассматривают включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России

Киев • УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. У Москвы нет письменных сценариев возможности включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Вы знаете, что идут различные дискуссии, вы знаете настроение, которое неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет", - сказал Д.Песков.

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Он отметил, что обеспокоенность обусловлена ​​тем, что "трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы".

Отвечая на вопрос о том, возможен ли такой сценарий, Д.Песков отметил, что не считает возможными подобные рассуждения.

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