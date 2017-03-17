В Кремле не рассматривают включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России

"Вы знаете, что идут различные дискуссии, вы знаете настроение, которое неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет", - сказал Д.Песков.

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Он отметил, что обеспокоенность обусловлена ​​тем, что "трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы".

Отвечая на вопрос о том, возможен ли такой сценарий, Д.Песков отметил, что не считает возможными подобные рассуждения.