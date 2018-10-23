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У Кремлі назвали можливий формат санкцій проти “братського народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Росія може відповісти на українські санкції контрзаходами і в економічній сфері, і стосовно фізичних і юридичних осіб. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Україна ж вживає заходи і щодо економіки, і стосовно юридичних осіб, і стосовно фізичних осіб. Тому ні того, ні іншого, ні третього виключати не можна. Указом пропонується уряду розробити відповідний перелік, який буде розроблений”, — заявив представник Кремля.

Відповідаючи на питання про те, чи торкнуться відповідні рестрикції масово всіх українців, які перебувають на території Росії, Пєсков сказав, що президент РФ Володимир “Путін неодноразово говорив, що ми не вважаємо своїм візаві з якихось рестрикцій український народ”.

“Український народ був і залишається братським народом для Росії, за винятком невдалих представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях”, — заявив представник Кремля.

Як повідомляв УНН, Володимир Путін у понеділок підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

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