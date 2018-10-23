У Кремлі назвали можливий формат санкцій проти “братського народу”

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Росія може відповісти на українські санкції контрзаходами і в економічній сфері, і стосовно фізичних і юридичних осіб. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.