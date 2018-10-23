В Кремле назвали возможный формат санкций против "братского народа"

"Украина же принимает меры и по экономике, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предлагается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", - заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, коснутся ли соответствующие рестрикции массово всех украинцев, находящихся на территории России, Песков сказал, что президент РФ Владимир "Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ".

"Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил представитель Кремля.

Как сообщал УНН, Владимир Путин в понедельник подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.