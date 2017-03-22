У Кремлі назвали фейком компромат на Ф.Фійона
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Речник президента Росії Дмитро Пєсков категорично спростував повідомлення про те, що кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон за винагороду організував зустріч ліванського мільярдера Фуада Махзумі і гендиректора концерну Total Патріка Пуянне з Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Ми бачили ці повідомлення ЗМІ. Скажу чесно, вони нагадують чергову фальшивку, те, що ми називаємо англійською мовою фейк-ньюс”, — сказав Д.Пєсков журналістам.
Він підкреслив, що зустрічі президента організовуються виключно протоколом без будь-яких посередників.
Говорячи про компанію Total, Д.Пєсков зазначив, що вона давно працює в Росії і не потребує жодних посередників для організації зустрічей із главою держави.
Що ж стосується Ф.Махзумі, то речник президента РФ зазначив, що на Петербурзькому міжнародному форумі, де, згідно з повідомленнями, відбулася зустріч, В.Путін “на ногах” і в кулуарах спілкується і фотографується з багатьма підприємцями.
"Це абсолютно не вимагає якогось посередництва, і це все проходить абсолютно, що називається, "на ногах" і “на бігу”, — сказав Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, раніше французький тижневик Le Canard Enchaîné повідомив, що Ф.Фійон нібито отримав 50 тисяч доларів за організацію зустрічей представників бізнесу з В.Путіним.