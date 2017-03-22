В Кремле назвали фейком компромат на Ф.Фийона

"Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем английским языком фейк-ньюс ", - сказал Д.Песков журналистам.

Он подчеркнул, что встречи президента организуются исключительно протоколом без каких-либо посредников.

Говоря о компании Total, Д.Песков отметил, что она давно работает в России и не требует никаких посредников для организации встреч с главой государства.

Что же касается Ф.Махзуми, то представитель президента РФ отметил, что на Петербургском международном форуме, где, согласно сообщениям, состоялась встреча, В.Путин "на ногах" и в кулуарах общается и фотографируется со многими предпринимателями.

"Это абсолютно не требует какого-то посредничества, и это все проходит абсолютно, что называется, " на ногах " и " на бегу ", - сказал Д.Песков.



Как сообщал УНН, ранее французский еженедельник Le Canard Enchaîné сообщил, что Ф. Фийон якобы получил 50 тыс. долларов за организацию встреч представителей бизнеса с В.Путиным .