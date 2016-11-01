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У Кременчуці показники захворювання на меланому шкіри “випереджають” рак легенів та рак шлунку

У Кременчуці показники захворювання на меланому шкіри “випереджають” рак легенів та рак шлунку

Київ • УНН

 • 11179 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У м.Кременчук Полтавської обл. за 9 міс цього року кількість виявлених випадків онкозахворюваності у занедбаних випадках зросла до 18,5%. У аналогічний період минулого року цей показник становив 17%. Про це у коментарі УНН розповів начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа.

“За 9 міс цього року виявлення онкозахворюваності в занедбаних випадках зросла до 18,5%, тоді як протягом звітного періоду 2015 року цей показник становив 17%”, — розповів він.

Водночас, за словами М.Середи, на сьогодні показник захворювання “меланома шкіри” у місті зростає, випереджаючи при цьому рак легенів та рак шлунку.

"Сьогодні частіше всього ставляться діагнози рак шкіри та рак молочної залози. Якщо раніше лідерами були такі захворювання, як рак дихальних шляхів та рак шлунку, то сьогодні меланома випереджає їх. При чому ця тенденція по всій Україні“, — розповів він.

Як повідомляв УНН, за даними Інституту дерматокосметології доктора Богомолець, смертність від меланоми в Україні становить 95%, тоді як в США — лише 5%.

За даними Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку, у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу “меланома шкіри” становила 12,1%.

Також нагадаємо, під час ІІ Українського форуму з охорони здоров’я-2016 всі бажаючі мали можливість пройти перевірку на меланому.

Так, серед 24 пацієнтів, медики виявили, трьох, яким необхідне лікування.

За словами лікаря онколога Клініки Спіженко Юрія Кравчука, меланома розвивається надзвичайно швидко, а тому дуже важлива її рання діагностика.

“Є таке захворювання, як меланома — це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, дає швидкий метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив лікар, і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом системних перевірок утворень і родимок на шкірі.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

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