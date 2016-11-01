В Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка

ukru
15 марта, 19:03 • 115192 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166582 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137954 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112781 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105459 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135089 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132034 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127863 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 54617 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 50055 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 32311 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 38530 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 27912 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 135088 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134524 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269645 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298673 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234684 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 32311 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109231 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132034 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114856 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131965 просмотра
Актуальное
В Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка

В Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка

Киев • УНН

 • 11179 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Кременчуг Полтавской области за 9 мес этого года количество выявленных случаев онкозаболеваний в запущенных случаях выросла до 18,5%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 17%. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник городского управления здравоохранения Максим Середа.

"За 9 мес этого года выявление онкозаболеваний в запущенных случаях выросла до 18,5%, тогда как в течение отчетного периода 2015 года этот показатель составлял 17%", - рассказал он.

Однако, по словам М.Середы, на сегодня показатель заболевания "меланома кожи" в городе растет, опережая при этом рак легких и рак желудка.

"Сегодня чаще всего ставятся диагнозы рак кожи и рак молочной железы. Если раньше лидерами были такие заболевания, как рак дыхательных путей и рак желудка, то сегодня меланома опережает их. Причем эта тенденция по всей Украине", - рассказал он.

Как сообщал УНН, по данным Института дерматокосметологии доктора Богомолец, смертность от меланомы в Украине составляет 95%, тогда как в США - лишь 5% .

По данным Национального канцер-реестра Национального Институт рака, в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "меланома кожи" составила 12,1% .

Также напомним, во время Второго Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому .

Так, среди 24 пациентов, медики обнаружили, трех, которым необходимо лечение.

По словам врача онколога Клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно ", - отметил врач, и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком являются своевременная диагностика и профилактика .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы