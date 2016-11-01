В Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка

"За 9 мес этого года выявление онкозаболеваний в запущенных случаях выросла до 18,5%, тогда как в течение отчетного периода 2015 года этот показатель составлял 17%", - рассказал он.

Однако, по словам М.Середы, на сегодня показатель заболевания "меланома кожи" в городе растет, опережая при этом рак легких и рак желудка.

"Сегодня чаще всего ставятся диагнозы рак кожи и рак молочной железы. Если раньше лидерами были такие заболевания, как рак дыхательных путей и рак желудка, то сегодня меланома опережает их. Причем эта тенденция по всей Украине", - рассказал он.

Как сообщал УНН, по данным Института дерматокосметологии доктора Богомолец, смертность от меланомы в Украине составляет 95%, тогда как в США - лишь 5% .

По данным Национального канцер-реестра Национального Институт рака, в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "меланома кожи" составила 12,1% .

Также напомним, во время Второго Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому .

Так, среди 24 пациентов, медики обнаружили, трех, которым необходимо лечение.

По словам врача онколога Клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно ", - отметил врач, и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком являются своевременная диагностика и профилактика .