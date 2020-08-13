У Кременчуку знайшли 100-кілограмову авіабомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У місті Кременчук Полтавської області працівники комунального підприємства під час планових робіт знайшли 100-кілограмову авіаційну бомбу часів минулих війн. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
Так, 11 серпня працівники міського комунального підприємства "Кременчукенерго" проводили планові роботи по заміні електрокабелів і виявили на відкритій території, поблизу житлового сектору у Крюківському районі, предмет, схожий на боєприпас. Про подію працівники відразу повідомили рятувальників.
"Фахівці ДСНС виїхали на місце та встановили, що дана знахідка є 100-кілограмовою авіаційною бомбою часів минулих війн. 12 серпня співробітники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області вилучили авіабомбу та перевірили навколишню ділянку на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Додатково боєприпасів виявлено не було. Авіабомбу ФАБ-100 знищено контрольованим підривом", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Харківщині чоловік намагався розібрати артснаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух.