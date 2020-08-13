В Кременчуге нашли 100-килограммовую авиабомбу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В городе Кременчуг Полтавской области работники коммунального предприятия во время плановых работ нашли 100-килограммовую авиационную бомбу времен прошлых войн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
Так, 11 августа работники городского коммунального предприятия "Кременчукэнерго" проводили плановые работы по замене электрокабелей и обнаружили на открытой территории вблизи жилого сектора в Крюковском районе, предмет, похожий на боеприпас. О происшествии работники сразу сообщили спасателям.
"Специалисты ГСЧС выехали на место и установили, что данная находка является 100-килограммовой авиационной бомбой времен прошлых войн. 12 августа сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области изъяли авиабомбу и проверили окружающий участок на наличие других взрывоопасных предметов. Дополнительно боеприпасов обнаружено не было. Авиабомбу ФАБ-100 уничтожили контролируемым подрывом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Харьковской области мужчина пытался разобрать артснаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.