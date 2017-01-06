Мертве немовля знайшли в сміттєвому контейнері в Краматорську

Сьогодні о 8:00 ранку було знайдено тіло мертвої новонародженої дитини, яка перебувала в сміттєвому баку. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Так, 6 січня близько 8:00 ранку в Краматорський відділу поліції надійшло повідомлення від жінки, яка працює двірником, в тому, що в сміттєвому контейнері вона знайшла тіло немовляти. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група.

Інформація підтвердилася — в одному з дворів по вул.Парковій знаходилося тіло новонародженої дитини. Дівчинка була вже без ознак життя і перебувала в сміттєвому контейнері.

Зараз на місці події працюють експерти і співробітники поліції, які з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, 17 грудня у дитячу лікарню у Покровську на Донеччині батьки привезли немовля без ознак життя, які не могли пояснити, що сталося з дитиною.